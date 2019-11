Eerste deel vernieuwd busplatform Den Haag CS klaar

Wethouders Robert van Asten en Boudewijn Revis hebben maandagmorgen het eerste deel van het vernieuwde busplatform bij Den Haag Centraal. Nieuwe instaphaltes, betere reizigersinformatie, een glimmend golvend dak. Een belangrijke moment voor de busreizigers in Den Haag en omgeving, aldus de wethouders.

“Het is echt mooi geworden. Heel comfortabel voor de reizigers: die kunnen binnen wachten, zien welke bus klaarstaat en vervolgens droog naar het perron lopen”, aldus Revis. Hij wijst er ook op dat het nieuwe busstation ook heel goed past bij de overkapping van de RandstadRail-lijnen die hier uit Rotterdam aankomen. Hij herinnert aan het ‘bedompte, vieze’ oude busplatform. “Dit is stukken comfortabeler.”

Volgens zijn collega Van Asten is Den Haag Centraal belangrijk vanwege de vele mogelijkheden om over te stappen op diverse vormen van vervoer. En dat moet in de toekomst alleen maar meer worden. Want de gemeente wil graag een metrolijn van de Binckhorst naar Scheveningen. Die moet ook hier een halte krijgen.

Verder is het belangrijk dat de nieuwe halte comfortabel is. Want meer mensen moeten gebruik gaan maken van fiets en openbaar vervoer in plaats van de auto, omdat Den Haag simpelweg dichtslibt. ‘Daarom moet je de alternatieven zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dat doen we door goede fietsverbindingen en –stallingen, dat doen we door voorzieningen als deze busterminal, zodat het fijn wachten op de bus is. Daarmee hopen we de automobilist een goed alternatief te bieden’, aldus Van Asten.