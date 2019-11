Haagse daklozen krijgen hulp met zoeken van woningen in krimpgemeentes

Het Straat Consulaat, balengangenbehartiger voor daklozen in Den Haag, komt met een noodoplossing voor het tekort aan nachtopvang. Mensen die aangeven buiten Den Haag te willen wonen krijgen hulp om daar een woning te zoeken. “De woningmarkt is in Den Haag verschrikkelijk overspannen, terwijl in andere delen van Nederland gemeentes juist krimpen”, vertelt directeur van het Straat Consulaat Elly Burgering op Den Haag FM.

Voor mensen die aangeven in een andere gemeente te willen wonen kan het Straat Consulaat, samen met de gemeente, hulp bieden bij het vinden van en woning in een krimpgemeente. “Een drietal mensen heeft interesse geuit en wij hebben ze in contact gebracht met een gemeente in Limburg. Binnen tien dagen hebben ze al en bezichtiging mogen bijwonen. Dat is iets waar je in Den Haag jaren op moeten wachten.”

Elly is blij dat er op deze manier een oplossingen gevonden kan worden. Toch waakt ze ervoor dat het te allen tijde vrijwillig moet zijn en vanuit de mensen zelf moet komen. “Er mag geen druk uitgeoefend worden op mensen die graag in de stad blijven omdat ze hier geworteld zijn.”

