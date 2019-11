Den Haag in de top van Engels sprekende steden ter wereld

Jongeren houden inbreker tegen

Een groep jongeren heeft zaterdag een inbreker aan het Stamkartplein tegengehouden. De 31-jarige man had twee mobiele telefoons uit een huis gestolen. Tijdens de inbraakpoging werd hij betrapt. Toen hij probeerde te vluchten werd de verdachte tegengehouden door de jongeren die toevallig in de buurt waren. Zij hielden de man vast tot de politie aanwezig was.

Volgens de politie zijn er in het najaar traditioneel meer inbrekers en overvallers actief.