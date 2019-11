Meesters en juffen maken zich klaar voor staking, “de werkdruk moet echt omlaag!”

Een aantal weken geleden werd er een nieuwe demonstratie aangekondigd van de Nederlandse leraren. Aanstaande woensdag staat die op de planning op het Lange Voorhout. Vrijdag werd de demonstratie ineens afgeblazen, want er was een akkoord bereikt. 460 miljoen euro voor de meesters en juffen komt erbij. Zondag blijkt dat de staking toch doorgaat, het is niet waar de docenten om vroegen.

“Ik heb begrepen dat er bij de bond iets mis is gegaan. Er is niet goed overlegd. Daardoor is gezegd ‘we gaan hiermee akkoord.'” Juf Denise gaat woensdag staken. Niet voor haar portemonnee zegt ze op Den Haag FM. “We willen dat we serieus genomen worden. Het gaat om de helpende handjes in de klas. De werkdruk moet echt omlaag.”

De 460 miljoen euro is aardig wat geld volgens Denise. “Maar het is niet structureel. Daarna gebeurd er niks meer, daar zijn we natuurlijk niet mee akkoord.” Daarom gaat ze samen met haar collega’s woensdag naar Den Haag. “Ik roep iedereen op om van zich te laten horen.”

Luister naar juf Denise op Den Haag FM over de staking.