Niet alleen leraren, ook boeren woensdag naar Den Haag

Niet alleen leraren, ook boeren gaan woensdag protesteren in Den Haag. Dat meldt de gemeente, die gelijk waarschuwt voor drukte in de stad. De boeren gaan bij het provinciehuis van Zuid-Holland demonstreren. Daar wordt de stikstofproblematiek besproken. Op en rond de Zuid Hollandlaan, de Koningskade en de Raamweg wordt extra drukte verwacht.

Op het Plein en het Lange Voorhout demonstreren de leraren. Daardoor kan het ook in het gebied rond deze plekken drukker zijn. Het protest vindt plaats in de ochtend, wanneer de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandelt. Voor dit protest worden geen straten of wegen afgesloten.