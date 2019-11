Alkmaar bedankt Den Haag met mini-kaasmarkt

Vrijdag 8 november verandert de Haagse Hofplaats in een Alkmaarse mini-kaasmarkt. Van 11:00 uur tot 13:00 uur laten de Alkmaarse kaasdragers hun beroemde dribbel zien en delen kaasmeisjes kaasblokjes uit. Deze eenmalige mini-kaasmarkt omlijst de samenwerking die Den Haag en Alkmaar zijn aangegaan. De aanleiding is de gastvrije ontvangst van AZ in Den Haag, nadat het eigen voetbalstadion onbespeelbaar was.

Nadat het dak van het stadion van voetbalclub AZ in augustus instortte, stelde ADO Den Haag het eigen stadion beschikbaar. Meerdere duels zijn al gespeeld en ook de komende AZ-thuiswedstrijden tegen FC Emmen en FK Partizan vinden plaats in het Haagse Cars Jeans stadion. De AZ-supporters zijn blij met de aangeboden hulp en vierden al menig ‘kaas kwartiertje’ in het stadion. Om de voetballiefhebbers ook voor het overige een warm welkom te heten in de stad Den Haag biedt The Hague Marketing Bureau in samenwerking met ondernemers in de binnenstad de AZ-aanhangers voordeel bij restaurants, attracties, musea en hotels gedurende het voetbalseizoen.