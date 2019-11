Anderhalf jaar cel voor granaatplakker ADO-supportershome, medeverdachten vrijgesproken

De Amsterdammer die op 9 april een handgranaat heeft opgehangen bij het supportershome van ADO heeft een celstraf gekregen van achttien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook mag de 18-jarige Hilal A. niet in de buurt van het ADO-stadion komen. De twee andere verdachten zijn wegens een gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De rechter gaf in het vonnis aan dat de granaat tot dodelijk letsel had kunnen lijden. De hoofdverdachte was de bijrijder in de auto die bij het supportershome is gezien. De verdachte voldeed als enige aan het postuur dat op de bewakingscamera’s is gezien. Het verhaal dat hij pas later in de auto is gestapt noemde de rechter ongeloofwaardig.

Hilal A. stond terecht samen met zijn medeverdachten Faissal B. (18) en Charafedinne G. (21). Het drietal werd gezamenlijk aangehouden bij een controle door de Amsterdamse politie dezelfde avond. G. verklaart dat hij alleen is gevraagd een lift naar Den Haag te geven, maar niet te weten waarom. De andere verdachte is niet op camerabeelden te zien. Voor de rechter is er hierdoor onvoldoende bewijs om dit tweetal te veroordelen voor betrokkenheid bij het leggen van de handgranaat.

Foto: Alberto van der Spiegel.