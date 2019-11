Benefietconcert met Haagse zangers voor intocht van Sinterklaas

In café de Vondel in het Zeeheldenkwartier treden zaterdag verschillende Haagse zangers gratis op. Ze willen geld ophalen voor de intocht van Sinterklaas in Den Haag. Nadat een aantal sponsors zich terugtrok zou de organisatie geen snoep meer kunnen uitdelen aan de kinderen langs de route en zijn andere programmaonderdelen ook onzeker.

Dat een aantal sponsors zich terugtrok was het gevolg van een brief van protestgroep Kick Out Zwarte Piet aan alle ondernemers die de intocht ondersteunen. Daarin schreven ze ‘speciale aandacht te schenken aan de sponsoren van het feest in deze achterhaalde vorm’. Bij de intocht lopen dit jaar nog Zwarte Pieten mee.

Benefietavond

Om te compenseren voor de lagere bijdrages die de organisatie ontvangt, heeft Boet Lionar van café de Vondel het initiatief genomen voor de benefietavond. “We willen dat er een leuk Sinterklaasfeest komt met Zwarte Pieten. Aangezien een aantal sponsoren zich hebben teruggetrokken, willen wij opstaan”, legt hij uit.

De organisatie van de intocht laat weten niet op de hoogte te zijn van de benefietavond. Of ze er blij mee zijn dat er geld wordt ingezameld is dan ook onduidelijk. Mochten ze het niet willen, doneert Boet het aan een andere instelling voor kinderen.

Laatste keer Zwarte Piet tijdens de intocht

De kleur van piet staat in Den Haag al lange tijd ter discussie. Dit jaar is het de laatste keer dat er Zwarte Pieten bij de intocht zijn. Dat is het gevolg van een motie van PvdA-raadslid Mikal Tseggai. “Ik denk dat voor veel kinderen Zwarte Piet kan zorgen dat ze gepest worden. Daarnaast is het een racistische karikatuur van zwarte mensen en dat moeten we niet meer willen anno 2019. Het feest moet leuk zijn voor alle kinderen”, zegt Tseggai.

Foto: Richard Mulder