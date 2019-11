Dwangsommen voor geluidsoverlast bij Pancho Bar, “Dat kan ik niet betalen, ik heb een klein zaakje”

De Pancho Bar aan de Thompsonlaan in de Bomenbuurt ligt al een tijdje onder vuur. Klagende bovenburen, boetes van de gemeente, het doet de das om bij de Pancho Bar. Het probleem zijn klagende nieuwe bovenburen. Die eisen dat eigenaar Hans Borrias stopt met live muziek in zijn café.

Op vrijdag en in het weekend treden in de bar geregeld bandjes op. Dat is nooit een probleem geweest, tot de nieuwe bovenburen introkken. ‘De wetgeving klopt gewoon niet. In de wet staat dat elke vorm van live muziek niet mag. Gemeenten gedogen het, tot iemand gaat klagen.” Dat is nu dus gebeurd. “Ik krijg dwangsommen van 6.000 euro per keer. In totaal gaat het om een kleine 40.000 euro. Dat kan ik niet betalen, ik heb een klein zaakje.” Maandagmiddag stond de deurwaarder op de stoep.

Borrias is een tijd geleden met een petitie gestart om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. “Daar heb je wel 40.000 ondertekenaars voor nodig, die heb ik gehaald. Die ga ik nu aanbieden aan de Tweede Kamer om het bespreekbaar te maken. De normering moet gewoon worden aangepast.” Of de politieke discussie snel genoeg komt voor de Pancho Bar is nog niet duidelijk. “Overlast is een heel ruim iets. Als je boven een kroeg gaat wonen weet je dat je geluid uit de kroeg gaat horen.”

