Lange Voorhout vol met stakende leraren

Na de boeren en de bouwers staken woensdag de leraren in Den Haag. De onderwijsstaking is dit keer niet op het Malieveld, maar op het Lange Voorhout. Daar staan inmiddels honderden leraren om meer geld te eisen om de werkdruk te kunnen verlagen.

Ook bij het ministerie van Onderwijs wordt gedemonstreerd. Daar zijn woensdagmorgen speelgoedtractoren neergezet. Voor het stadhuis staan ook diverse leraren met spandoeken.

Woordvoerder Ronald Cilon van Leraren in Actie: “We blokkeren het ministerie. Wat we nodig hebben is structureel geld. Wat ons nu is aangeboden is incidenteel geld.” Hij heeft de indruk dat de bereidheid er is. “Maar nu nog de daad bij het woord voegen. Dan moet je keuzes maken. Als er nu weer niks gebeurd, gaan we ons beraden.”

Foto: Den Haag FM.