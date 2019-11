Radiopiraat Michiel van der Brugge maakt radio zonder regels en bemoeienis

Het is woensdag precies 100 jaar geleden dat de eerste radio-uitzending in Den Haag gemaakt. Veel bekende namen in radioland begonnen ooit als radiopiraat. Zo ook Michiel van der Brugge van Radio Stad Den Haag.

Hij maakt al jaren vanuit zijn woonkamer radio, zonder regels en bemoeienis. Zijn liefde voor radio begon al op jonge leeftijd. Zo was hij als kind fan van Radio Veronica die toen vanuit de zee zond. “En dan ging ik als klein jongetje stiekem naar de Boulevard en zat ik daar met een armradio in mijn hand zat ik te luisteren naar radio Veronica”, vertelt Michiel. “Ik hoorde daar muziek, ik hoorde daar een stem, dat was magisch”.

De toekomst van de radio ziet Michiel somber in: “ik denk dat de radio in den ether langzamerhand gaat verdwijnen. Ik denk dat radio online hét medium gaat worden omdat mensen die thuis naar radio gaan luisteren dat doen via wifi. Want ik denk dat de jeugd het niet meer gaat oppakken”.