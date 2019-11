Scheveningen wil toch maar één vreugdevuur bouwen

Stichting Vreugdevuur Scheveningen legt zich toch neer bij de eis van de brandweer en de gemeente Den Haag om tijdens de komende jaarwisseling maar één vuurstapel van 10x10x10 meter te bouwen. Dat blijkt uit de aangepaste vergunningaanvraag van de stichting die woensdag ter inzage is gelegd.

In de vorige vergunning stond een aanvraag voor twee vreugdevuren. Uit de aangepaste versie van Duindorp blijkt dat deze organisatie mogelijk in de problemen komt omdat er op dit moment geen dekking is voor het afsluiten van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

De beide organisaties hebben in oktober een vergunning aangevraagd voor het organiseren van twee vreugdevuren op het strand tijdens de jaarwisseling. De gemeente heeft een vergunning verplicht gesteld nadat vorig jaar een vonkenregen Scheveningen in brand zette.