Supermarkt Malpka beschoten

Supermarkt Malpka aan het Lorentzplein in Laak is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Personeel van de Poolse supermarkt wilde de deur openen toen ze kogelgaten aantroffen in de ruiten.

Op straat liggen diverse hulzen. De politie is aanwezig en doet onderzoek. De omgeving is afgezet.