Zwarte Piet-aanhangers betogen op Radio Hollandplein

Een paar honderd demonstranten zijn woensdagavond op het Radio Hollandplein bijeengekomen om een statement te maken dat zij voor Zwarte Piet zijn. De demonstratie is op touw gezet door de organisatie van de Vreugdevuren op Scheveningen.

‘Vreugdevuren, Kerst of Zwarte Piet, afwijken van onze tradities doen wij niet’, luidt het credo van de demonstranten. Ze willen daarmee een tegengeluid laten horen tegen de opmars van onder andere roetveeg- en regenboogpieten. Op het plein wilden de demonstranten een groepsfoto maken.

Op foto’s is te zien dat er enkele demonstranten verkleed en geschminkt zijn als Zwarte Piet. Daarnaast is er een spandoek van een supportersgroep van ADO Den Haag te zien. Ook is er politie aanwezig om het statement in goede banen te leiden.