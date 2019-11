Avondwinkel aan Waldeck Pyrmontkade overvallen

Een avondwinkel aan de Waldeck Pyrmontkade is donderdagavond overvallen. Dat meldt de politie. Het is onduidelijk of er iets buit is gemaakt.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek bij de avondwinkel. Mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd de politie te bellen.