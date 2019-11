Bekijk een feestelijk verlicht Den Haag vanaf De Haagse Toren

Bijna iedere donderdag van november en december verzorgt de Haagse Toren bij de Grote Kerk een tour naar het grote balkon van de toren om over stad uit te kunnen kijken naar een feestelijk verlicht Den Haag. “Vanaf de omloop rond de toren op 55 meter hoog dan zie je echt de stad op zijn mooist”, vertelt gids Leo Vlaar op Den Haag FM.

De tour door een van de oudste gebouwen van Den Haag neemt je mee langs verschillende verdieping van de toren, gepaard met tekst en uitleg van Leo. “Je ziet de plek waar de beiaardier drie keer per week komt spelen, de grote klokken die in de toren hangen en uit eindelijk natuurlijk het mooiste uitzicht over de stad.” Tijdens deze donkere maanden wordt de stad ook weer feestelijk verlicht door de gemeente en haar inwoners. “Dat is perfect te zien vanaf hoog in de toren.”

Op donderdag 7, 14, 21 en 28 november en 12, 19 en vrijdag 27 december beginnen de Lichtjesavond-tours om 18:00 uur. Alleen op 5 december slaat de Haagse Toren een weekje over vanwege Pakjesavond. “Voor de veiligheid nemen we vijftien personen per keer mee”, voegt Vlaar daar aan toe.

Foto: Martin Simonis

Luister hier naar het interview met Leo Vlaar op Den Haag FM.