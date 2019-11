DI-RECT staat volgend jaar in Ahoy met jubileumconcert

DI-RECT geeft zaterdag 10 oktober volgend jaar een concert in Rotterdam Ahoy. “Het 20-jarig jubileum is voor ons de perfecte aanleiding om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan met een groot eigen concert in Ahoy”, aldus zanger Marcel Veenendaal.

Het optreden in Ahoy wordt volgens DI-RECT de grootste show uit hun carrière. “Het is de zaal waar we het meest hebben gespeeld, de teller staat inmiddels ver boven de honderd shows, deze zaal voelt écht als thuis.”

Deze shows waren onderdeel van grotere evenementen, maar volgend jaar hebben ze de zaal helemaal voor zichzelf. Veenendaal: “Het wordt een energiek, muzikaal en visueel spektakel waarin al onze hits voorbij komen maar er ook veel ruimte is voor nieuwe muziek. In 2020 zullen we veelvuldig van ons laten horen met nieuwe muziek, dit jubileum is er één in het nu, we blikken terug, maar ook vooral vooruit.”

Foto: Setvexy / Archief.