Gemeente maakt uitzondering voor hulphonden; zij wel welkom in Haagse stadsparken

Het toegangsverbod voor honden in Haagse stadsparken geldt niet voor hulphonden. De gemeente maakt een uitzondering nadat een buurtbewoner eerder dit jaar in stadspark De Verademing met haar hulphond werd geweigerd. De gemeente wijzigt de algemene plaatselijke verordening (APV) per 1 januari, maar vanaf heden worden hulphonden al toegelaten.

In de regels van de gemeente was de uitzondering niet opgenomen. Volgens D66-raadslid Marieke van Doorn zou dat in strijd zijn met een verdrag van de Verenigde Naties. Dat verdrag stelt dat alle openbare ruimten voor iedereen met een handicap toegankelijk moet zijn. Van Doorn noemde het incident waar een vrouw het park uit werd gezet dan ook dieptriest. Ze stelde daarop vragen aan het gemeentebestuur die er nu toe hebben geleid dat hulphonden wel welkom zijn in Haagse stadsparken.

Bloemetje

Wethouder Buitenruimte Robert van Asten erkent dat het fout was om de vrouw uit het stadspark te zetten. “Dat was niet terecht. Aangelijnde hulphonden mogen niet worden geweigerd in gebieden waar wel een algemeen verbod voor honden geldt. Daarom passen we op dit punt de APV aan. Zo werken we aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag”, zegt Van Asten. Het aanpassen van de regelgeving nam wel enige tijd in beslag en daarom stuurt de wethouder een bloemetje naar de buurtbewoner.