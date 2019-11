Vijf maanden omfietsen door herinrichting Koekamp

Tweede editie kunstenfestival Hubs Immersive dit weekend in De Nieuwe Regentes

De gemeente en Staatsbosbeheer beginnen vandaag met het opknappen van de Koekamp. De opknapbeurt maakt deel uit van de totale verbouwing van het gebied rond het station. De Koekamp is tot en met maart volgend jaar gesloten.

Er komt 3000 vierkante meter groen bij. Ook komen er zestien bomen bij en wordt de hoeveelheid asfalt verminderd. De overkapping over de A12 wordt breder waardoor het Haagse Bos vanuit de Koekamp beter te bereiken is. Voor fietsers en voetgangers betekenen de werkzaamheden wel dat ze tot de afronding ervan, in maart 2020, worden omgeleid.

Foto: Gemeente Den Haag.