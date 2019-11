Richard de Mos terug in de Haagse gemeenteraad

Een bekend gezicht keert terug in de Haagse gemeenteraad. Oud-wethouder Richard de Mos wordt weer fractievoorzitter van zijn eigen partij Hart voor Den Haag / Groep de Mos. Begin oktober viel de Rijksrecherche zijn huis en werkkamer op het stadhuis binnen op verdenking van corruptie. Daarop zegde het stadsbestuur het vertrouwen op in wethouder de Mos en was in een klap zijn leven anders.

“Op 1 oktober stortte mijn wereld in toen de Rijksrecherche voor de deur stond”, zegt De Mos. “Je bent verbijsterd en verdrietig. Je ziet de stad in een chaos belanden’, blikt hij terug.

Damiën Zeller

Raadslid van de partij Damiën Zeller staat zijn plaats af aan De Mos. Zeller zei daar eerder over dat het zijn eigen besluit is. “Onze partijleider zit nu zonder werk en daarom wilde ik mijn plek aan aan hem bieden omdat ik ook wel inzag dat Richard weer in de oppositiebanken hoort te zitten”, aldus Zeller.