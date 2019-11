Twee restaurants en woningen ontruimd na gaslucht

Twee restaurants en een aantal woningen is woensdagavond ontruimd geweest nadat een gaslucht werd geroken. De brandweer werd opgeroepen voor een gaslucht bij restaurant La Cubanita. Daarop werd het restaurant, een ander restaurant en woningen ontruimd. Ook werd de straat afgesloten.

Bij aankomst van de brandweer bleek er inderdaad een gaslucht te hangen. Gasnetbeheerder Stedin kwam ter plaatse om het gas van enkele panden af te sluiten. Vervolgens is een onderzoek gestart. De gaslucht werd even na 21.00 uur geroken. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is onduidelijk waar de gaslucht nu wel vandaan kwam. Donderdagochtend waren de problemen opgelost.