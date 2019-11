Tweede editie kunstenfestival Hubs Immersive dit weekend in De Nieuwe Regentes

Het is ‘een zinnenprikkelende expeditie’, ‘multidisciplinair’ en ‘een totaalervaring vol (dans)performances en kunstinstallaties’. Allemaal zijn het omschrijvingen voor de tweede editie van het ‘Hubs Immersive festival‘ wat vrijdag en zaterdag plaats vindt in theater De Nieuwe Regentes. “Het is een meeslepend gebeuren, je wordt meegenomen op een tour door het gebouw en je krijgt allemaal kunstervaringen voorgeschoteld.”, vertelt Marije de Graaf in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Het is een totaalervaring”, vervolgt Marije; “Heel veel gaat uit van de zintuigelijke beleving van kunst; je loopt er doorheen en gaat er in mee.” Tijdens het festival is er een breed scala aan kunst te ervaren: “Er is een circusperformance, er wordt opera gezongen. Er is ook fantastische dans te zien.”

Het ‘Hubs Immersive festival’ is vrijdag om 20.00 uur en zaterdag om zowel 16.30 als 20.30 uur te bezoeken. De kunstervaring, met tour door het gebouw van theater De Nieuwe Regentes in Segbroek, neemt tweeënhalf uur in beslag.

Luister hier naar het gesprek met Marije de Graaf op Den Haag FM.