Alkmaarse Kaasmarkt in Haagse binnenstad om ADO fans te bedanken

Een bijzonder gezicht in de Haagse binnenstad. Op de Haagse Hofplaats was een Alkmaarse mini-kaasmarkt met de bekende dribbel van de Alkmaarse kaasdragers en genoeg kaas voor iedereen die langskwam. Het was een gebaar vanaf Alkmaar naar Den Haag omdat AZ zijn thuiswedstrijden sinds enkele maanden in het Cars Jeans Stadion speelt.

Nadat het dak van het stadion van voetbalclub AZ in augustus instortte, stelde ADO Den Haag het eigen stadion beschikbaar. Meerdere duels zijn al gespeeld en ook de komende AZ-thuiswedstrijden tegen FC Emmen en FK Partizan vinden plaats in het Haagse Cars Jeans stadion. De AZ-supporters zijn blij met de aangeboden hulp en vierden al menig ‘kaas kwartiertje’ in het stadion.