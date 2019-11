“Het is ziek hoe vaak het voorkomt”, Miss Awareness stelt intimidatie aan de kaak

Bewoners Molenwijk en Puntpark in gesprek over duurzame toekomst

Bewoners van de Molenwijk/Puntpark zijn woensdagavond in gesprek gegaan over de duurzame toekomst van de wijk. Het buurtteam Energierijk heeft samen met Duurzaam Den Haag en de bewoners gekeken wat er gedaan moet worden om te zorgen dat de buurt ook voor toekomstige generaties een fijne plek is om te leven.

Bijna veertig bewoners maakten plannen voor Overstapcoaches die mensen met raad en daad bijstaan om de stap te zetten naar koken op inductie, een regentonnenactie en de ontwikkeling van buurtcentrum Laakhage tot duurzaam modelgebouw.

Molenwijk/Puntpark is een van de drie buurten waar stichting Duurzaam Den Haag aan het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt werkt. De stichting ondersteunt een team van bewoners dat werkt aan een wijkplan om hun buurt aardgasvrij en groen te maken. Uiterlijk 2021 moet de gemeente voor elke wijk aangeven welke keuzes gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst. Daarna wordt besloten hoe de energietransitie in de buurten er uit gaat zien.

Foto: Duurzaam Den Haag.