Dit zijn de nieuwe Haagse Vrijheidsambassadeurs

Leila Prnjavorac (presentator en Hagenaar van het jaar 2017), Joop Buyt (reporter Omroep West) , Büsra Celik (burgemeester Madurodam) en Ties Brink (oud-burgemeester Madurodam) zijn de nieuwe Haagse Vrijheidsambassadeurs. Dat maakte de eerste Vrijheidsambassadeur, Justin Verkijk, bekend tijdens zijn programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Volgend jaar pakt Den Haag uit met allerlei evenementen en herdenkingen om 75 jaar vrijheid te vieren.

Tijdens de startbijeenkomst in de Centrale Bibliotheek op 16 juli heeft de gemeente aan Verkijk gevraagd op zoek te gaan naar aantal mede-ambassadeurs. Dat is gelukt, zijn team van Haagse Vrijheidsambassadeurs is rond. Een van hun doelen is om jongeren in heel Den Haag bij de viering van 75 jaar vrijheid te betrekken. Daarom roepen de Vrijheidsambassadeurs mensen in de stad op om zich bij hen aan te sluiten.

De Vrijheidsambassadeur is iemand die het Haagse vrijheidsgevoel weet te omarmen en die de verbinding kan leggen tussen jong en oud. Iemand die Hagenaars vanuit verschillende achtergronden weet te bereiken en te inspireren.

Luister hier naar het interview met Leila Prnjavorac op Den Haag FM.