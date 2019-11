“Het is ziek hoe vaak het voorkomt”, Miss Awareness stelt intimidatie aan de kaak

Het begon met een rel rond een missverkiezing, het werd een Facebookgroep en een radioprogramma en het doel is een wereldwijde beweging. Sjahiena Rahmoe en Vanita Hanoeman uit Den Haag en Faraisa Sewpersad uit Rotterdam noemen hun initiatief Miss Awareness. Ze willen onder die titel seksuele intimidatie en ongepast gedrag in de modellenwereld en daarbuiten aan de orde stellen. De respons is na vijf maanden groter dan ze hadden gedacht.

Het drietal had zich vorig jaar opgegeven om mee te doen aan de Miss India Holland-verkiezing, op 20 april van dit jaar. Een dag van tevoren trokken ze zich terug, samen met nog twee anderen. Ze waren er bij de laatste repetitie, een week voor de finale, getuige van geweest dat de organisator in elkaar werd geslagen. Ook waren er geruchten over mishandeling van een kandidate een week eerder, seksueel misbruik van kandidates door de organisator en een oneerlijk verloop van de verkiezing. “Daar wilden we niet aan meedoen”‘ zegt Sjahiena nu.

Hun opstappen leidt tot een rechtszaak met de directeur van de Miss India Holland-verkiezing. Hij wil onder meer dat de jonge vrouwen zich niet meer in de pers uitlaten over de verkiezing. De rechtbank geeft de man ongelijk. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de drie om verder te gaan met hun missie: een podium geven aan jonge vrouwen die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie en ongepast gedrag.