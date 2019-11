‘Iraanse vluchtelingen Den Haag bespioneerd door Iran’

Vier Iraanse vluchtelingen uit Den Haag en omgeving zijn langere tijd in de gaten gehouden door een man die in Zweden terechtstaat voor spionage. Dat meldt het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO. De vier Nederlanders worden als getuigen gehoord.

De Zweeds-Iraanse journalist Raghdan al-K. staat in Zweden terecht voor spionage. Hij heeft volgens justitie langere tijd Iraanse vluchtelingen in de gaten gehouden. Dat deed hij door te infiltreren in chatgroepen op internet, maar ook door foto’s te maken van mensen bij demonstraties, nummerborden van auto’s en soms zelfs van woonhuizen. Dat zegt de Zweedse aanklager Hans-Jörgen Hanström. Op deze manier zou de man informatie over vluchtelingen uit Iran hebben vergaard en hebben doorgespeeld aan de Iraanse overheid.

Of er een link is tussen de man die nu in Zweden terecht staat en de moord op de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi in Den Haag in 2017 weet de aanklager niet. Toenmalig minister Blok van Buitenlandse Zaken zei toen al te vermoeden dat Iran achter deze moord, en een moord in Almere zat. De zaak tegen Raghdan al-K begint 19 november in Zweden.