Kabinet wilt dat Den Haag meer samen gaat werken met andere gemeenten met betrekking tot jeugdzorg

Begin september nog legden duizenden jeugdzorgmedewerkers het werk neer om te protesteren in Den Haag tegen de decentralisatie, de toenemende werkdruk en de ingewikkelde administratie. Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten in plaats van bij de rijksoverheid. Deze decentralisatie heeft bij veel jeugdzorginstellingen tot financiële problemen geleid.

Terugdraaien decentralisatie

Gisteravond hebben ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin staat dat het Kabinet wil dat gemeenten meer samen gaan werken bij specifieke problematiek in de jeugdzorg. Sommige onderdelen wil het Kabinet zelfs weer onder brengen bij de regio’s.

Jeugd de dupe

Den Haag FM sprak met twee Hagenaars die direct geraakt worden door dergelijke beslissingen. Marie-José, een betrokken ouder uit de Cliëntenraad Curium, die de decentralisatie en de daarbij behorende veranderingen heeft meegemaakt omdat haar beide kinderen waren opgenomen in die periode (bij de Jutters en bij Curium). En met Henk-Jan van Egmond die al meer dan 10 jaar werkzaam is binnen jeugdzorg. Henk-Jan is groot voorstander om de jeugdzorg weer door de overheid te laten regelen: “De hele decentralisatie is een grote mislukking.”

Reacties instellingen en politiek

FNV Zorg en Welzijn is blij met deze beslissing. Helaas konden Jeugdformaat en Youz/ de Jutters geen reactie geven. Volgens Martijn Balster van de Pv/dA is het niet gemakkelijk voor de gemeente Den Haag: “We kunnen de jeugdhulp niet meer aan; er moet geld bij”

Luister hier naar het interview met Marie-José en Henk-Jan:



Luister hier naar het interview met Martijn Balster: