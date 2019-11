Bewoners Molenwijk en Puntpark in gesprek over duurzame toekomst

Raad omarmt ambitieuze ov-plannen: ‘Schaarse ruimte goed gebruiken’

Meer inwoners, meer bedrijven, meer toeristen. Als er verder niets gebeurt, slibt de stad Den Haag de komende jaren dicht. Om dit te voorkomen, presenteerde wethouder Robert van Asten een paar weken geleden plannen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. De gemeenteraad is daarover zeer positief, bleek donderdagavond. De voltallige raad schaarde zich achter de plannen voor de zogenoemde ‘schaalsprong openbaar vervoer’.

“We willen twee heel belangrijke zaken realiseren. ‘De zogenoemde Koningscorridor en de Leyenburgcorridor”, vertelt Van Asten. De Koningscorridor is een Randstadrailverbinding tussen Scheveningen, Madurodam, de Binckhorst, Den Haag Centraal en de regio Zoetermeer/Delft. De Leyenburgcorridor moet je volgens hem zien als de verlenging van de tramtunnel. “Die willen we zover mogelijk ondergronds brengen naar Den Haag Zuidwest. Om daar mensen nog sneller naar het centrum te krijgen.”

Volgens hem zijn deze ambitieuze plannen — meer mensen laten reizen met het ov en de fiets — keihard nodig. “We groeien als stad namelijk ongeloflelijk hard, naar 600.000 mensen: 100.000 erbij. Dat betekent dat je de schaarse ruimte in je stad goed moet gebruiken. Dan is het openbaar vervoer ontzettend efficiënt: veel mensen per toestel. Als iedereen in de auto zou rijden, zou het hier continu vaststaan. Daarom is het belangrijk om het alternatief zo goed te maken.”

