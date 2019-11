Van poelier tot politicus; steeds meer hulp voor inzamelingsactie Sintvoorieder1

Voor het tiende jaar op rij helpt de stichting Sintvoorieder1 ook dit jaar weer om 5 december, pakjesavond, een avond te laten zijn met een cadeau voor alle kinderen. Net als in 2018 helpt Den Haag FM weer met met het inzamelen van cadeaus, nog tien nachtjes slapen en dan start de actieweek vanuit Beeld en Geluid Den Haag (voormalig COMM) aan de Zeestraat.

Ralf Sluijs was vorig jaar met Hart voor Den Haag/ Groep de Mos een van de hofleveranciers van vele cadeaus. “Iedereen is weer laaiend enthousiast om weer cadeaus in te zamelen. Ik heb de eerste mensen alweer gebeld, die vorig jaar een bijdrage hebben gedaan, die dit jaar ook weer meedoen.” Duizenden kinderen, die bijvoorbeeld in opvanghuizen leven en families die van een voedselbank hulp krijgen, lopen dit jaar een cadeau mis. “Dat is ook bizar, dit zijn echt belangrijke zaken. Het is iets waar we ons heel druk om moeten maken.”

Ook PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster heeft toegezegd mee te doen aan de actieweek van Den Haag FM voor Sintvoorieder1: “We gaan meedoen. En ik zeg toe dat we met onze vereniging van de Partij van de Arbeid weer een inzameling doen om ervoor te zorgen dat we een prachtige bijdrage kunnen doen.” Tevens doet de Haagse poelier en dichter Victor Meijer mee aan de actie: “Ik ben er zeker weer bij, kinderen wil ik altijd helpen.”

Foto: Richard Mulder / Sintvoorieder1 2018

Luister hier naar het gesprek met Ralf Sluijs op Den Haag FM

Luister hier naar het gesprek met Martijn Balster op Den Haag FM