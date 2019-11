Vier mensen vast na vernielingen bij bijeenkomst Kick Out Zwarte Piet

Een landelijke bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag is vrijdagavond met geweld verstoord. Dat meldt Mitchell Esajas van KOZP op zijn Facebookpagina. Hij schrijft dat voorstanders van Zwarte Piet met vuurwerk probeerden het pand binnen te komen. Er zijn vier mensen opgepakt, meldt de politie.

Naast het pand aan de Beatrijsstraat, moet ook de auto van Esajas moest het bezuren. Op een foto op Facebook is te zien dat zijn achterruit is ingeslagen. De politie is aanwezig bij de bijeenkomst en blijft daar voorlopig, laat de politiewoordvoerder weten.

Wie er achter het bekogelen van het pand zit kon de politie nog niet zeggen. Onder de Facebookpost staan veel steunbetuigingen aan Esajas, maar ook boze reacties van mensen die voor Zwarte Piet zijn. Op Twitter werden voorstanders van Zwarte Piet opgeroepen om naar het congres van KOZP te komen.

Foto: Mitchell Esajas.