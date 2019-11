Winactie: Vrijkaarten voor Luminize op zaterdag 23 november

Den Haag FM geeft volgende week kaarten weg voor Luminize op zaterdag 23 november in het PAARD. Wil jij kans maken op gratis kaarten? Luister dan tussen 07:00 en 10:00 uur Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk en de Den Haag FM Middagshow met Thomas tussen 15:00 en 18:00 uur.

Luminize is een Haags/Kroatische Rockband die in 2010 werd opgericht door 4 jonge vrouwen. Zij gaan voor ‘alles of niets’ en dat gaat ze goed af. Zo speelden ze in het voorprogramma van Golden Earring en Barry Hay and the Flying V Formation, en mogen ze inmiddels ook de Duitse zangeres Nena tot een van hun fans rekenen. Ze vroeg de rockband twee maal om een show voor haar te openen. Ook de deelname aan The Voice of Holland bezorgde Luminize veel nieuwe fans. Inmiddels hebben zij al meer dan 300 shows in Europa op hun naam staan.

Wat moet je doen?

Vul onderstaand formulier in en luister naar Den Haag FM, we geven de kaarten weg tussen 07:00 en 10:00 uur in Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk en tussen 15.00 en 18:00 uur in de Den Haag FM Middagshow met Thomas Hekker. Zij bellen de winnaars live in de uitzending, dus hou goed je telefoon in de gaten!