Afscheidsinterview Bert Mooren (VNO-NCW West) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend Bert Mooren te gast, die deze week afscheid nam als directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW West.

Met vier verschillende ministers van Verkeer (van Annemarie Jorritsma tot Camiel Eurlings) zat Bert Mooren aan de onderhandelingstafel om de A4 door Midden-Delfland voor elkaar te krijgen. In totaal zette hij zich veertig jaar lang in voor de ondernemers in onze regio, 18 jaar bij de Kamer van Koophandel in de regio Haaglanden en vervolgens 20 jaar bij VNO-NCW West, maar na deze week houdt hij daarmee op.

Gouden Lis

Vanwege zijn verdiensten heeft Mooren deze week tijdens zijn afscheid de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Mooren ontving de Gouden Lis met oorkonde uit handen van de commissaris van de koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit.

Bibliotheek