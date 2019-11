Hagenaar vast voor beroving met vuurwapen

In Breda zijn vrijdag twee verdachten aangehouden voor een beroving met een vuurwapen. Een van de verdachten is een Hagenaar.

Rond 15:45 uur kreeg de politie een melding van een beroving. Na een korte achtervolging zijn twee verdachten aangehouden. In hun auto werd drugs en een vuurwapen aangetroffen.

De vier zouden in de Valkenstraat hebben afgesproken voor de verkoop van een telefoon. Nadat de telefoon was gekocht, werd door een van de verkopers een vuurwapen getrokken en moesten de kopers hun eigendommen afgeven. De verdachten, een 24-jarige man uit Den Haag en een 23-jarige man uit Almere, gingen er met een tas en autosleutel vandoor.

Na een korte achtervolging zijn ze aangehouden. In de auto werd onder andere een bivakmuts en meer dan een halve kilo hennep aangetroffen. In een verborgen ruimte vonden agenten een vuurwapen. Ook heeft de politie ruim 1000 euro vals geld, wat de verdachte tijdens hun vluchtpoging uit het raam gooiden, in beslag genomen. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.