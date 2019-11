Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs: “Dolgelukkig dat Richard er weer is”

“Het was een heel mooi moment. We zijn ontzettend blij dat hij weer terug is in de fractie”, zegt Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs over de terugkeer van Richard de Mos als fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Sluijs is niet angstig dat de fractievoorzitter alle aandacht zal opeisen: “Richard jaagt ons aan in creativiteit. Ik weet zeker dat ik alle ruimte krijg om me in te blijven zetten voor ondernemers in de stad. We lopen elkaar niet voor de voeten.”

Toch zegt het raadslid ook een beetje gemengde gevoelens te hebben bij het feit dat Damiën Zeller zijn plek heeft afgestaan aan de partijleider. “Maar hij blijft bij ons. Ik weet zeker dat Damien in 2022 weer terug is in de raad.” Daarmee doelt het raadslid op de campagne ‘zet ons op 23’ die de partij gestart is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met 23 zetels zou de partij een meerderheid in de gemeenteraad halen.

“23 is een richtingsgetal, het klinkt lekker en bekt goed. Hoe meer zetels we halen en hoe meer steun we krijgen, hoe minder ze om ons heen kunnen”, zegt Sluijs in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Ralf Sluijs op Den Haag FM.