Nog twee verdachten verstoren bijeenkomst anti-zwarte piet vast

Nog twee van de vijf verdachten van de openlijke geweldpleging en de poging brandstichting zitten vast. Dat meldt de politie zaterdag aan het einde van de middag. Zaterdag is er voortdurend onderzoek gedaan, zo zijn de verdachten uitgebreid gehoord, is er een buurtonderzoek gedaan en zijn getuigen gehoord.

Drie verdachten zijn aan het einde van de dag vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in het onderzoek. Twee mannen van 25-jaar en 22-jaar zitten nog vast. “Het onderzoek gaat onverminderd door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten”, schrijft de politie.

Een landelijke bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag werd vrijdagavond met geweld verstoord. Naast het pand aan de Beatrijsstraat, moesten ook auto’s het bezuren. Op een foto op Facebook is te zien dat zijn achterruit is ingeslagen.