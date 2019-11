Partijen willen spoeddebat over bestorming Kick Out Zwarte Piet-bijeenkomst

De politieke partijen NIDA en de Haagse Stadspartij hebben een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad aangevraagd over het verstoren van een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag. Dat schrijft NIDA op Twitter.

De landelijke bijeenkomst van de actiegroep was vrijdagavond in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag. Terwijl zo’n zeventig personen binnen waren, werden er buiten volgens de politie onder meer ramen van auto’s en het gebouw vernield. Ook zou er brand zijn gesticht. Fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van NIDA noemt het op Twitter ‘racistische intimidatie’. NIDA en de Haagse Stadspartij waren zaterdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

De PVV in Den Haag, die pro-Zwarte Piet is, is voorstander van een spoeddebat. Fractievoorzitter Sebastian Kruis vindt het goed om hier eens met spoed met de burgemeester over te praten. “Dan kunnen we meteen bespreken hoe het komende zaterdag met de intocht gaat. We hebben al gezegd dat we geen demonstraties willen in de omgeving van de intocht. En we willen zeker weten dat die ook direct verdwijnen als ze er wel zijn.”