Terugblik op 100 jaar radio in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond blikt het radioprogramma Mediamix terug op 100 jaar radio op Den Haag FM.

Afgelopen woensdag was het precies 100 jaar geleden dat de eerste omroepuitzending plaatsvond hier in Den Haag. Hanso Idzerda begon zijn reguliere radio-uitzendingen vanuit de Haagse Beukstraat.

We hebben er afgelopen week uitgebreid bij stilgestaan. Het grootste evenement vond plaats in het Kurhaus te Scheveningen. De hele dag kon men luisteren naar optredens van diverse (Haagse) artiesten, (oude) radiostudio’s bezichtigen, oude radio’s bewonderen en meedoen aan workshops. Kortom, een paradijs voor radioliefhebbers!

In Mediamix hebben we morgenavond een terugblik op deze bijzondere dag ter gelegenheid van 100 jaar radio. Verder zal Bart Serlie aanschuiven om iets te vertellen over het gebruik van de huidige middengolf. Want de middengolf, waar de uitzendingen op begonnen, is zeker nog niet overleden!

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.