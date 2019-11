VNO-NCW West: “Maak tekort aan bedrijfsruimte hoofdonderwerp bij formatie”

Het acute tekort aan fysieke ruimte voor bedrijven moet in de onderhandelingen van VVD, D66 en GroenLinks met CDA en PvdA een hoofdonderwerp van gesprek zijn. Die oproep deed scheidend directeur Bert Mooren van werkgeversorganisatie VNO-NCW West zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

“Bedrijven in Den Haag dreigen vast te lopen wanneer ze willen uitbreiden of nieuwe bedrijven zich willen vestigen. De oorzaak daarvan is dat Den Haag nog nauwelijks aanbod heeft voor kleinschalige bedrijfsruimte en voor bedrijfsterreinen. Deze situatie zet een rem op de economische ontwikkeling van de stad en is schadelijk voor de arbeidsmarkt, omdat er geen fysiek ruimte meer is voor nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen. Bedrijven die niet kunnen uitbreiden kunnen uit Den Haag vertrekken, bedrijven die zich in Den Haag willen vestigen zullen aan onze neus voorbij gaan. De Haagse economie is kwetsbaar door de afhankelijkheid van de publieke sector en het verdien- en groeivermogen blijft achter in vergelijking met andere steden. Het type banen van bedrijfsterreinen (scale ups, ambachtelijke bedrijven, kleine industriële bedrijven) heeft Den Haag keihard nodig”, stelt Mooren.

Aan tafel

Volgens de scheidend directeur van VNO-NCW West staan teveel mensen aan de kant en lang niet iedereen kan of wil in een kantoor van de overheid of een internationale organisatie werken. “Ik roep de onderhandelaars voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders op om het acute tekort aan fysieke ruimte voor bedrijven tot een hoofdonderwerp van gesprek te maken. Oplossingen liggen met name in regionaal verband. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag op zullen met elkaar aan tafel moeten gaan om gezamenlijk een nieuwe bedrijfsterreinen-strategie te maken. In de directe omgeving van de A4, de A12 en de A13 en ook nog in de stad zelf liggen kansen voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsruimte. Ondernemers zijn er bij gebaat als er voor elk bedrijventerein in Den Haag een heldere integrale visie is die een einde maakt aan de bestaande onzekerheid. Ondernemers zullen investeren wanneer er duidelijkheid en zekerheid is.”

Agenda

“De woningbouwopgave is enorm belangrijk voor Den Haag en de regio, maar door de voortdenderende woningbouwtrein is de betekenis van bedrijfsterreinen voor de regionale economie teveel uit het zicht geraakt”, vindt Mooren. “Ik hoop dat die nu echt hoger op de agenda van het gemeentebestuur van Den Haag komt. Want duizenden woningen en op den duur honderdduizend inwoners erbij en tegelijk duizenden banen eraf, is schadelijk voor de toekomst van Den Haag”, aldus de scheidend directeur.