Voorstellingen ‘Frankenstein’ en ‘Eindspel’ zondag in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00 tot 12.00 uur in op de muziektheatervoorstelling ‘Frankenstein’ en op het vrolijke einde der tijden van Samuel Beckett: ‘Eindspel’.

‘Frankenstein‘ is, verrassend genoeg, een voorstelling voor de hele familie (vanaf 6 jaar) door het Residentie Orkest. Het is een spannend en vrolijk muziektheater over monsters en mensen, over macht en onmacht, kansen en onmogelijkheden. Frankenstein is zondag 17 november te zien in Theater De Nieuwe Regentes. Kunstlicht spreekt met regisseur Pepijn Cladder.

De zinloosheid van het bestaan aankaarten en ons daar om laten lachen. Dat deed Samuel Beckett, een van de grootste toneelschrijvers van de 20e eeuw, met ‘Eindspel’ (foto). Theater Rotterdam brengt de klassieker woensdag naar de Koninklijke Schouwburg, met Hans Croiset (winnaar Louis d’Or), René van ‘t Hof (winnaar VSCD Mimeprijs), Cas Enklaar en Elsje de Wijn. “Ik ben een gelukkig mens om u met deze ondergangskomedie en in deze barre en verwarrende tijden in vervoering te brengen,” zegt Hans Croiset, alias Hamm. Hij staat Kunstlicht te woord.

In Kunstlicht is er natuurlijk ook aandacht voor de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegtrouw sluit het programma af met agendatips.

Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Sanne Peper.