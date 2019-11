“Vrije debatcultuur niet beïnvloeden met geweld”

“We hebben in Nederland een vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadige acties.” Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zaterdag in een reactie op het verstoren van een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOPZ) vrijdagavond in Den Haag.

De bijeenkomst in een pand in de Beatrijsstraat, werd met geweld verstoord en er zijn vernielingen aangericht. Vijf Hagenaars, tussen de 13 en 37 jaar, zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Er zijn ramen ingegooid en er zijn auto’s op de binnenplaats beschadigd. Binnen waren ongeveer zeventig mensen bijeen.

NIDA en de Haagse Stadspartij hebben een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd. “Dit was in feite gewoon een aanslag en poging tot doodslag”, zegt fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van NIDA. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemt het bestormen van de bijeenkomst “een gewelddadige aanval op de vrijheid van meningsuiting.”