Winactie: Vrijkaarten voor Fantastic Femmes Fest op 15 en 16 november

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg het gloednieuwe festival Fantastic Femmes Fest. Wil jij kaarten winnen, luister dan volgende week tussen 07:00 en 18:00 uur naar Den Haag FM.

Met de lancering van Fantastic Femmes Fest is Den Haag een inspirerend en divers festival rijker. Op het evenement, dat plaatsvindt in het Koorenhuis, worden creatieve en ondernemende vrouwen in de spotlights gezet. Er zijn optredens van o.a. Sabrina Starke, Pink Oculus en Pravini Baboeram. Verder geven leiders uit de culturele sector zoals Nan van Houte en Ernestine Comvalius inspirerende talks over leiderschap, diversiteit en inclusie. Er zijn verschillende workshops te volgen, zoals spoken word, urban fusion bellydance, empowerment theater, social media en online ondernemerschap.

Fantastic Femmes Fest gaat over het in het zonnetje zetten van creatieve vrouwen, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat alle genders van harte welkom zijn.

Wat moet je doen?

Vul onderstaand formulier in en luister naar Den Haag FM, we geven de kaarten weg tussen 07:00 en 18:00 uur in verschillende programma’s over de hele dag. Winnaars worden live gebeld in de uitzending, dus hou goed je telefoon in de gaten!