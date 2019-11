Zorgen blijven voor ADO na nieuwe nederlaag tegen laagvlieger Fortuna

In Zuid-Limburg heeft ADO Den Haag voor de tweede keer in negen dagen verloren van Fortuna Sittard. Waar het duel anderhalve week geleden in 3-0 eindigde, was de einduitslag nu 1-0. Door de overwinning passeert Fortuna Sittard de Haagse ploeg op de ranglijst.

In de eerste veertig minuten van de wedstrijd gebeurde er niets noemenswaardig. Tom Beugelsdijk onderscheidde zich bij de Haagse ploeg. De verdediger ruimde enkele Limburgse aanvallen op en zorgde ervoor dat doelman Luuk Koopmans amper iets te doen had.

In die veertigste minuut scoorde Fortuna toch. Aanvaller Amadou Ciss schoot de bal hard hard achter ADO-doelman Koopmans. De 1-0 van Fortuna schudde ADO wakker. Zo kopte middenvelder Immers een bal op de lat. De rust werd met een achterstand behaald.

Voetbalfeest

Na rust was er meer te beleven in Sittard. Zo raakten zowel Fortuna als ADO de paal en Immers zag dat zijn schot werd gekeerd door de uitstekend spelende doelman Alexei Koselev. Na tien minuten in de tweede helft was het voorbij met het voetbalfeest.

ADO was de tweede helft de beste van de twee slecht spelende elftallen. Tot grote kansen kwam het niet. Immers leek de gelijkmaker binnen te schieten. Alleen zijn doelpunt werd afgekeurd omdat invaller Tomas Necid de bal onderweg aanraakte vanuit buitenspelpositie.

Gele kaarten-festival

ADO breidde zijn kaartenverzameling in de slotfase van de wedstrijd uit. Tom Beugelsdijk kreeg geel nadat hij doelpuntenmaker Ciss neertrapte tijdens een kopduel. Rood was meer op zijn plaats geweest. Ook Lex Immers, Necid en rechtsback Dion Malone kregen een prent. Die laatste speler is de volgende wedstrijd geschorst.

Gescoord werd er niet meer in het restant van de wedstrijd. Door de nederlaag springt Fortuna Sittard over ADO heen in de stand. De equipe van Fons Groenendijk staat zestiende in de eredivisie.