De winter is aan op Scheveningen; Overdekte schaatsbaan geopend

Winterliefhebbers opgelet. De winter is aan op Scheveningen. Zaterdag is met een feestje de overdekte schaatsbaan op het Kurhausplein geopend; onderdeel van het dertiende Cool Event. De overdekte schaatsbaan op het Kurhausplein is tot en met 26 januari iedere dag geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Voor scholen is het mogelijk om op schooldagen al vanaf 09.00 uur de banen op te gaan.

Vanaf 7 december kunnen bezoekers dan ook de IJssculpturenexpositie bekijken. Bij de IJssculpturenexpositie bewonderen bezoekers ijssculpturen, zien ze hoe de kunstwerken gemaakt worden en kan men ook zelf aan de slag. De IJssculpturenexpositie is dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur en tijdens kerstvakantie van 10.00 tot 20.00 uur tot en met 12 januari.

Foto’s: Richard Mulder.