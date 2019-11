Oproep organisator intocht aan demonstranten: “Blijf thuis”

“Dit is wel het dieptepunt in de hele Zwarte Pietendiscussie in Den Haag. Dit soort verbaal en fysiek geweld zorgt niet voor een oplossing.” Aan het woord is Peter Boelhouwer, organisator van de intocht van Sinterklaas in Den Haag. De gewelddadige verstoring van de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag heeft hem aangegrepen.

Pro-Zwarte Piet-actievoerders probeerden afgelopen vrijdag in de Beatrijssstraat in Den Haag een pand binnen te dringen waar een landelijke bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) werd gehouden. Ruiten van het pand werden ingegooid en ook werd de achterruit van de auto van de Kick Out Zwarte Piet-voorman Mitchell Esajas ingeslagen. Vijf mensen werden aangehouden, waarvan er nog twee vast zitten.

Volgens Peter Boelhouwer draagt dit geweld niet bij aan de zwartepietendiscussie. “Iedereen heeft het recht om zijn of haar standpunt rond dit thema duidelijk te maken, maar dan wel zonder geweld.’ Ook vindt hij dat dit soort discussies niet thuishoren bij de intocht van Sinterklaas. ‘Ik roep dan ook zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet op, die willen actievoeren, dit niet te doen tijdens de intocht van Sinterklaas zaterdag. Blijf dan lekker thuis.”

De gewelddadige actie van afgelopen vrijdag zorgt niet voor extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Sinterklaasintocht. Alles gaat door zoals dat nu gepland is. Eerder werd duidelijk dat een aantal geldschieters de intocht van Sinterklaas in Den Haag niet meer wilde sponsoren, nadat Kick Out Zwarte Piet ze een mail had gestuurd. Door het terugtrekken van de sponsoren zou de intocht dit jaar een soberder karakter krijgen. De organisator wil geen bedragen noemen.