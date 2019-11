Bindende Sportnorm moet aanbod sportvoorzieningen garanderen

Een bindende Sportnorm moet het aanbod van sportvoorzieningen in de verschillende wijken garanderen. Dat wil fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Dat is van belang, want tot 2040 krijgt Den Haag er zeker 80.000 inwoners bij.”

In zijn tijd als wethouder hoorde hij te vaak dat bestaande clubs vanwege ruimtegebrek niet konden uitbreiden en dat er een nijpend tekort is aan sporthallen. Daarnaast wordt de aanleg van sportvoorzieningen in nieuwbouwgebieden, zoals De Binckhorst, te vaak vergeten”, zegt de voormalig wethouder. “Daarom moeten er kleinschalige sportzalen komen en is er een enorme kans op het gebied van één bepaalde sport: het roeien. Roeivereniging De Laak en studentenroeivereniging Pelargos hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke locatie aan de Trekvliet.”

In de kuststrook moeten snel twee tot drie extra sporthallen worden gerealiseerd om te voldoen aan de groeiende capaciteitsvraag. “Op dit moment zijn er verenigingen die een ledenstop moeten hebben moeten invoeren omdat zij niet verder kunnen groeien.”