Flinke kelderbrand aan Maartensdijklaan

In een portiekwoning aan de Maartensdijklaan heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 21.30 uit in de kelder van een portiekflat. Al snel vulde het portiek zich met raak. De brandweer heeft een aantal ruiten van de portiek ingeslagen om de rook weg te krijgen.

De brandweer wilde de bewoners in eerste instantie met een hoogwerker uit de woningen halen, maar de hoogwerker kon niet dichtbij genoeg komen. Daarop moesten bewoners in hun woningen blijven met de deuren dicht. Hoe de brand is ontstaan, is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer kon de brand in de kelder snel blussen

De bewoners zijn volgens de woordvoerder van de brandweer niet in gevaar geweest.