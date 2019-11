Hagenaar meldt zich voor Groningse mishandeling na beelden Opsporing Verzocht

Een 31-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor een mishandeling in Groningen. Een 47-jarige Groninger werd op zondagochtend 30 juni na een avondje stappen in elkaar geslagen. Na een oproep bij Opsporing Verzocht vorige week woensdag meldde de Hagenaar zich bij de politie en hij zit sindsdien vast.

Het slachtoffer kreeg na een avond stappen ruzie met een groep van vier mannen. Een getuige heeft gezien dat de Groninger ruzie kreeg met een van de mensen uit het viertal. Hierbij kreeg het slachtoffer een paar flinke klappen. Zijn kaak stond los en hij had een schedelbasisfractuur, een hersenschudding en meerdere breuken in het gezicht. Vier maanden na de mishandeling heeft het slachtoffer nog altijd moeite met lopen en is zijn gehoor aangetast.

De zaak werd behandeld in Opsporing Verzocht, waarin werd verteld dat het slachtoffer door de mishandeling nog steeds niet kan werken. Door de uitzending meldde de Hagenaar zich dit weekend op het politiebureau, waarna hij werd aangehouden. De Groningse politie meldde maandag dat de verdachte nog steeds vast zit.