Politiek woensdag bijeen na verstoring bijeenkomst KOZP

Gemeenteraadsleden komen woensdagmiddag in een extra vergadering bijeen om te praten over de verstoring van een bijeenkomst van tegenstanders van Zwarte Piet. NIDA en de Haagse Stadspartij, die het debat hebben aangevraagd, willen van burgemeester Johan Remkes weten wat hij gaat doen om ervoor te zorgen dat er aanstaande zaterdag veilig kan worden gedemonstreerd door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die groep zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas demonstreren. Op dit moment wordt nog met de politie en gemeente gesproken over een geschikte plek.

Pro-Zwarte Piet-actievoerders probeerden afgelopen vrijdag in de Beatrijssstraat in Den Haag een pand binnen te dringen waar een landelijke bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) werd gehouden. Ruiten van het pand werden ingegooid en ook werd de achterruit van de auto van de Kick Out Zwarte Piet-voorman Mitchell Esajas ingeslagen. Vijf mensen werden aangehouden, waarvan er nog twee vast zitten. Een van hen zit nog vast.

Na het incident kondigde een aantal partijen uit de gemeenteraad al aan een debat te willen voeren over de kwestie. Op dit moment is bij de gemeente één demonstratie aangemeld. KOZP heeft aan de gemeente laten weten te willen protesteren, meldt mediapartner Omroep West.