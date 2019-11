PvdD wil verbod op verkoop levende krabben en kreeften

De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren wil een lokaal verbod op de verkoop van levende krabben en kreeften. Ook wil de partij dat het stadsbestuur bij de Rijksoverheid aandringt op een landelijk verbod. Robin Smit, raadslid van de Haagse fractie: “Onderzoek heeft uitgewezen dat schaaldieren pijn en stress kunnen ervaren. Laten we ze daarom niet levend koken en diervriendelijk behandelen.”

De leefomstandigheden waarin de dieren verkeren in winkels, restaurants en op markten, staan volgens de partij meestal ver af van de omstandigheden in hun natuurlijke omgeving. In de natuur leven kreeften in diep, donker water op de bodem en vermijden ze licht. Voor de verkoop worden de dieren vaak in bakken gehouden, soms zonder water. In sommige gevallen liggen de dieren zelfs op ijs. De Partij voor de Dieren meent dat het houden van dieren in deze omstandigheden in strijd is met de Wet dieren.

Foto: Archief.